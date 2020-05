Far Cry 5 in prova gratuita su PC per tutto il weekend

Ubisoft sta per dare il via a un weekend di prova gratuita per la versione PC di Far Cry 5.

A partira dalle 15:00 di domani, venerdì 29 maggio, e fino alle 18:00 del prossimo 31 maggio sarà possibile accedere a tutti i contenuti del gioco base attraverso la piattaforma digitale Uplay. Da notare che è già possibile effettuare il download del gioco, che verrà poi sbloccato nella giornata di domani.

In più, la compagnia francese fa sapere che l’intera saga di Far Cry è in saldo sullo store di Uplay, con percentuali di sconto che arrivano a toccare anche l’80%.

