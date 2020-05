Call of Duty: Modern Warfare, ecco il trailer della Stagione 4

Activision ha pubblicato il trailer in italiano dedicato alla Stagione 4 di Call of Duty: Modern Warfare, in partenza su tutte le piattaforme dal prossimo 3 giugno.

Il filmato che trovate qui in alto ripercorre la storia del gioco attraverso le stagioni passate, dalla fine del regno del Generale Barkov al crollo dell’Armistizio. Ed è proprio dalla fine dell’Armistizio che partirà questa quarta stagione, per sapere cosa succederà in seguito non ci resta che attendere ancora qualche giorno, quando la Stagione 4 di Call of Duty: Modern Warfare prenderà ufficialmente il via.