Madden NFL 21: presentazione rinviata per le proteste in USA

Nel corso della giornata di oggi avremmo dovuto assistere alla presentazione ufficiale di Madden NFL 21, l’iterazione annuale della celebre serie videoludica dedicata al football americano, tuttavia Electronic Arts ha deciso di rinviare il reveal a causa delle proteste che stanno infuocando gli USA dopo la morte di George Floyd.

La compagnia americana ha diffuso un messaggio via Twitter in cui si schiera apertamente a favore del movimento Black Lives Matter, spiegando che questo non è il momento di parlare di videogiochi, bensì l’attenzione dell’opinione pubblica dovrebbe essere rivolta esclusivamente verso tale questione.

Electronic Arts dichiara che troverà un altro momento per parlare di Madden NFL 21, mentre adesso è necessario rimanere uniti e chiedere a gran voce un cambio di passo contro le ingiustizie che affliggono gli Stati Uniti e il mondo intero.

