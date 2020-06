System Shock 3: OtherSide Entertainment ancora coinvolto nello sviluppo

In seguito all’acquisizione dei diritti di System Shock 3 da parte di Tencent si è fatto un gran parlare del coinvolgimento di OtherSide Entertainment nello sviluppo del gioco. Ora lo studio texano è intervenuto sulla questione, facendo sapere di essere ancora direttamente impegnato nel progetto.

Stando a quanto riportato sulle colonne di VGC, la community manager Alyssa Marshall ha dichiarato che OtherSide Entertainment resta coinvolta nello sviluppo, tuttavia al momento non le è possibile diffondere ulteriori notizie a riguardo, ma lo farà non appena le verrà dato il via libera.

Insomma, non si conosce ancora in che misura lo sviluppo di System Shock 3 viene portato avanti da OtherSide e in che modo sia coinvolta Tencent, ma perlomeno sappiamo che il colosso cinese non ha strappato il progetto allo studio texano per affidarlo a un altro team.

