CD Projekt rinvia la presentazione di Cyberpunk 2077 per le rivolte in USA

Seguendo l’esempio di Sony, anche CD Projekt RED ha deciso di rinviare la presentazione dedicata a Cyberpunk 2077 che avrebbe dovuto tenersi il prossimo 11 giugno.

Il Night City Wire, questo il nome dato dalla compagnia polacca all’evento in streaming, è stato dunque spostato al 25 giugno per evitare che le notizie su Cyberpunk 2077 vadano in qualche modo a coprire le ragioni delle rivolte che stanno avendo luogo in questi giorni negli USA in seguito all’uccisione di George Floyd.

Gli sviluppatori dell’atteso gioco di ruolo fantascientifico hanno poi approfittato per schierarsi apertamente a favore dei manifestanti, contro ogni forma di razzismo, intolleranza e violenza, abbracciando così il movimento Black Lives Matter.

Condividi con gli amici Inviare