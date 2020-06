Desperados III come un diorama in miniatura nel nuovo trailer

THQ Nordic e Mimimi Games hanno diffuso un trailer davvero particolare dedicato a Desperados III: il video è stato infatti realizzato dall’artista Clemens Wirth, specializzato in diorami e macrofotografia.

Le scene del gioco sono infatti state ricreate utilizzando delle miniature realizzate con stampa 3D e dipinte a mano, così come tutto lo scenario è stato creato artigianalmente dallo stesso Wirth, che ha poi registrato il tutto sulla sua scrivania. L’intero processo è stato immortalato in un secondo filmato che mostra il dietro le quinte e le fasi di realizzazione del video principale.

Prima di lasciarvi alla visione del filmato presente in calce all’articolo, vi ricordiamo che Desperados III sarà disponibile dal 16 giugno su PC, PS4 e Xbox One.