I giochi di Electronic Arts sono ora disponibili su Steam e in sconto

Dopo l’annuncio diffuso lo scorso mese di ottobre e il successivo lancio di Star Wars Jedi: Fallen Order, anche molti altri giochi targati Electronic Arts sono ora disponibili su Steam.

Il publisher a stelle e strisce ha portato sulla piattaforma digitale di Valve gran parte del suo catalogo recente, tra cui spiccano i titoli appartenenti ai franchise di Dragon Age, Need for Speed, Dead Space, Mirror’s Edge, Crysis, Unravel, e molti altri ancora. E non è finita qui poiché l’intero catalogo di Electronic Arts sarà in sconto per più di un mese, fino al prossimo 9 luglio.

Segnaliamo, infine, che tra i nuovi arrivi su Steam targati EA è presente anche la Command & Conquer Remastered Collection, in uscita proprio nella giornata odierna.

Condividi con gli amici Inviare