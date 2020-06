Werewolf: The Apocalypse - Earthblood torna a mostrarsi in video

Nacon ha approfittato della cornice del Summer of Gaming di IGN per diffondere un nuovo video di Werewolf: The Apocalypse – Earthblood, il gioco di ruolo d’azione in lavorazione presso Cyanide Studio.

Il trailer presente qui in alto si sofferma sul versante narrativo del videogioco presentandoci il protagonista Cahal, un potente Garou che ha scelto l’esilio volontario dopo aver perso il controllo ed essersi abbandonato alla sua furia distruttiva. Impersonando Cahal avremo modo di trasformarci sia in un lupo che in un crinos, una potente bestia feroce, per punire coloro i quali vogliono profanare Gaia, la Madre Terra. Ogni forma di Cahal ha i suoi vantaggi: da umano il protagonista può interagire con gli altri, da lupo si può muovere in maniera furtiva, mentre come crinos è in grado di fare a pezzetti i nemici.

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood sarà disponibile quest’anno su PC, PS4 e Xbox One, tuttavia tornerà a mostrarsi tra meno di un mese, durante il Nacon Connect del 7 luglio.