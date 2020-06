Godfall: pubblicato il primo trailer di gameplay

Durante l’evento dedicato a PS5 che Sony ha trasmesso ieri sera, Gearbox Publishing e Counterplay Games hanno mostrato per la prima volta il gameplay di Godfall.

L’action multiplayer in esclusiva console PS5 si è mostrato in un nuovo trailer interamente incentrato sul combattimento all’arma bianca, con qualche sequenza in cui si vedono in azione le abilità dei vari personaggi.

Vi ricordiamo che Godfall sarà disponibile anche su PC sull’Epic Games Store nel periodo delle festività natalizie, dunque sarà un titolo di lancio PS5.