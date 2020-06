Ramlethal Valentine entra a far parte del roster di Guilty Gear: Strive

Arc System Works ha rilasciato un nuovissimo trailer dedicato al suo picchiaduro in stile anime Guilty Gear: Strive, annunciando un nuovo personaggio, anche in questo caso dal look decisamente sopra le righe.

Si tratta di Ramlethal Valentine, una tostissima pulzella che combatte con due spade di proporzioni ciclopiche, dimostrando anche un certo caratterino, con uno sguardo che potrebbe gelare l’animo del più impavido dei guerrieri.

Guilty Gear: Strive è atteso su PlayStation 4 e PC per l’inizio del 2021, mentre ad agosto dovrebbe essere rivelato un altro combattente.

Se volete saperne di più su questo picchiaduro, che si annuncia spettacolare e frenetico come da tradizione della saga, vi rimandiamo all’anteprima del nostro Gian Filippo.