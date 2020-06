Kena: Bridge of Spirits sarà esclusiva Sony e Epic Games Store

Uno dei giochi esteticamente più convincenti dell’evento di presentazione di PlayStation 5 è stato senza dubbio l’inaspettato Kena: Bridge of Spirits, titolo dalla forte componente narrativa e dalla grande attenzione posta sul lato artistico.

L’avventura in terza persona, attualmente in sviluppo presso Ember Lab, vanta infatti delle animazioni e una cura per il dettaglio che non sfigurano davanti a produzioni cinematografiche d’animazione in 3D.

Consci dei punti di forza del loro prodotto, gli sviluppatori hanno mostrato un trailer molto più incentrato sulle emozioni che non sull’azione, dando comunque un assaggio di un gameplay con delle note di Pikmin o della serie di Overlord, con dei simpatici spiritelli neri che una volta liberati andranno ad aiutarci in vario modo.

Kena: Bridge of Spirits è previsto entro il Natale 2020 in esclusiva console su PlayStation 4 e PlayStation 5, in arrivo anche su PC solo su Epic Games Store.