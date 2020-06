Per Aspera torna a mostrarsi in un nuovo trailer

Raw Fury e Tlon Industries hanno confezionato un nuovo trailer di Per Aspera, uno strategico in tempo reale di stampo narrativo in arrivo prossimamente su PC.

Per Aspera è una simulazione planetaria che combina fantascienza e base building. Il compito del giocatore sarà quello di controllare la superintelligente Coscienza Artificiale con la direttiva di terraformare Marte per la colonizzazione umana. La mappa del Pianeta Rosso sarà basata sui dati geografici della NASA, mentre le tecnologie che impiegheremo saranno incentrate su autentici principi ingegneristici e scientifici. L’obiettivo del gioco sarà dunque quello di terraformare Marte implementando studi e teorie scientifiche proposte da vere agenzie spaziali e società ingegneristiche.

Per Aspera sarà disponibile su Steam nel corso del 2020.