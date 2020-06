Star Wars: Squadrons presentato con un trailer da EA e Lucasfilm

Electronic Arts, Lucasfilm e Motive Studios hanno presentato oggi con un trailer Star Wars: Squadrons, titolo di combattimenti spaziali ambientato nella saga di Guerre Stellari.

Il gioco offrirà scontri multigiocatore 5 contro 5 e una storia originale ambientata nei momenti conclusivi dell’Impero Galattico, durante l’ascesa della Nuova Repubblica, andandosi a posizionare negli anni immediatamente seguenti la storia raccontata in Episodio VI: Il ritorno dello Jedi.

In Star Wars: Squadrons vestiremo quindi i panni di un pilota di caccia stellari, alternativamente o della flotta della Nuova Repubblica o di quella Imperiale, promettendo spettacolari dogfight spaziali anche con supporto alla VR.

La campagna in giocatore singolo racconterà diversi eventi consecutivi alla Battaglia di Endor e alla distruzione della Morte Nera II, con un cast di personaggi originali inframezzati dal cameo di volti noti della saga di Guerre Stellari.

Star Wars: Squadrons è previsto in uscita il prossimo 2 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC (su Origin, Steam e Epic Games Store), già disponibile per il preorder sugli store digitali al prezzo di 39,99 €.