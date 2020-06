Annunciato ProtoCorgi, particolare shooter arcade a quattro zampe

Kemono Games e Koch Media hanno annunciato con un trailer l’uscita del loro prossimo particolarissimo shooter ProtoCorgi, in arrivo a novembre su PC e Nintendo Switch.

Il titolo, caratterizzato da una grafica in pixel art, ci metterà alla guida di Bullet, un cucciolo di cane robot armato fino ai denti, pronto a difendere a ogni costo la vita della propria costruttrice Nixie.

ProtoCorgi si presenta come un classico shooter a scorrimento orizzontale vecchia scuola, che sembra puntare tutto sulla coccolosità del suo protagonista, per distinguersi dalla massa dei prodotti appartenenti allo stesso genere.

Per chi volesse provare in anteprima il titolo, il 16 giugno verrà rilasciata una demo della versione PC del gioco, in occasione dello Steam Game Festival.