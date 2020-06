Star Wars: Squadrons supporterà joystick e postazioni HOTAS su PC

Continuano a susseguirsi buone notizie per Star Wars: Squadrons ora che gli sviluppatori hanno confermato il supporto ai joystick e alle postazioni HOTAS su PC.

Dopo aver dichiarato che il gioco sarà privo di microtransazioni, il game director Ian S. Frazier è infatti intervenuto su Twitter per dare la buona novella agli appassionati di simulatori di volo, i quali potranno utilizzare le periferiche in loro possesso per immedesimarsi ancora di più nel ruolo di un pilota Imperiale o della Nuova Repubblica.

Star Wars: Squadrons, lo ricordiamo, offrirà una campagna single player ambientata immediatamente dopo le vicende de Il Ritorno dello Jedi, oltra a un comparto multiplayer in cui due squadroni di cinque caccia ciascuno si scontreranno per la supremazia aerea e spaziale. Il gioco sarà disponibile dal 2 ottobre su PC, PS4 e Xbox One.

