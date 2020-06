The Last of Us: Parte II, PlayStation Italia dà il via a un contest musicale

La divisione italiana di PlayStation ha dato il via a un contest musicale dedicato a The Last of Us: Parte II realizzato in collaborazione con la cantautrice Annalisa.

La giovane cantante ha reinterpretato l’iconica canzone Through the Valley del cantautore statunitense Shawn James, appartenente alla colonna sonora dell’ultima fatica targata Naughty Dog (qui la nostra recensione), realizzando anche un videoclip registrato nella cornice del teatro Ariston di Sanremo.

Per quanto riguarda il contest vero e proprio, agli interessati viene richiesto di seguire le orme di Annalisa e realizzare a loro volta una cover di Through the Valley. Fino al 15 luglio, infatti, i fan potranno mostrare il proprio talento e provare a vincere diversi premi a tema The Last of Us: Parte II.

Le modalità di partecipazione sono due:

è possibile registrare un file audio in cui viene cantata una porzione a propria scelta del brano;

in cui viene cantata una porzione a propria scelta del brano; oppure girare una clip video della durata massima di un minuto in cui viene reinterpretata la canzone.

Il file audio o la clip video devono essere poi caricati sul sito ufficiale dell’iniziativa compilando l’apposito form di registrazione. I più talentuosi potranno vincere una Ellie Edition e dei kit contenenti numerosi gadget a tema, mentre il primo classificato (estratto esclusivamente tra coloro che avranno caricato il proprio video clip) avrà la possibilità di ottenere una chitarra Paoletti brandizzata The Last of Us: Parte II.