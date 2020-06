Un nuovo Metal Slug per mobile in sviluppo presso Tencent

Il colosso dell’industria videoludica Tencent continua nella sua opera di assalto alle piattaforme mobile, puntando ancora una volta su una storica IP del mondo dei videogiochi, dopo il controverso annuncio di Pokémon Unite della scorsa settimana.

In particolare, in questo caso si tratta della celebre serie di SNK Metal Slug, trasposto ora da Timi Studios in un sidescrolling shooter per mobile, che sembra per fortuna mantenere intatti gli stilemi dei capitoli principali della saga.

Gli sviluppatori, che prima del criticato MOBA a tema Pokémon avevano lavorato al campione di vendite Call of Duty: Mobile, assicurano che nonostante le difficoltà del trasporre i controlli sullo schermo touch degli smartphone il titolo riuscirà a restituire il feeling desiderato dai giocatori, con tutta la classica serie di power-up, veicoli e azione frenetica che questi si aspettano.

Metal Slug Code: J uscirà sia su iOS che Android, anche se non è stata ancora diffusa una possibile finestra di lancio.