The Dark Pictures: Little Hope, un primo sguardo al gameplay

Bandai Namco e Supermassive Games hannoa pubblicato un primo, lungo trailer di gameplay di Little Hope, secondo titolo dell’antologia horror The Dark Pictures.

Il video ci permette di dare uno sguardo alle prime battute dell’avventura che ha luogo a Little Hope, una cittadina apparentemente abbandonata ma che invece è popolata da strane presenze. Il filmato ci mostra come funzionano le sessioni esplorative e le diverse scelte che il cast di personaggi dovrà porre in essere durante il gioco.

The Dark Pictures: Little Hope sarà disponibile nel corso dell’autunno su PC, PS4 e Xbox One.