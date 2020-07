Annunciato Worms Rumble, nuovo gioco multiplayer in tempo reale

Team17 ha presentato Worms Rumble, ultima incarnazione del celebre franchise che quest’anno celebra il suo venticinquesimo anniversario.

Worms Rumble è un videogioco esclusivamente multiplayer che abbandona la classica formula a turni per offrire battaglie in tempo reale a suon di missili e granate sacre. Ogni match ospiterà un massimo di 32 utenti, ognuno dei quali vestirà i panni di un simpatico vermiciattolo. Due saranno le modalità di gioco disponibili al lancio: l’immancabile Deathmatch e l’altrettanto inevitabile Battle Royale in solitaria e a squadre, ribattezzata per l’occasione Last Worm Standing. Tra le caratteristiche del gioco spicca il multiplayer cross-play tra tutte le piattaforme sulle quali Worms Rumble sarà disponibile, e cioè PC, PS4 e PS5.

Team17 fa sapere che il gioco vedrà la luce nel corso del 2020, ma già nei prossimi giorni sarà possibile partecipare alla closed beta che si terrà su Steam dal 15 al 20 luglio. Per avere una chance di accedere alla sessione di prova basta registrarsi sul sito ufficiale.