Monster Hunter World: Iceborne, Alatreon e Frostfang Barioth in arrivo

In un recente video, gli sviluppatori di Monster Hunter World: Iceborne hanno parlato delle prossime aggiunte al gioco, e in particolare dei due nuovi mostri: Alatreon e Frostfang Barioth.

Nel video possiamo vedere i due mostri in azione, oltre ad ascoltare i suggerimenti dati degli sviluppatori. Suggerimenti che saranno indubbiamente molto utili, visto che entrambi sembrano gatte particolarmente dure da pelare. Oltre ai mostri, il video mostra anche l’equipaggiamento a loro legato e il prossimo evento stagionale, incentrato su costumi tipici brasiliani e – non sorprendentemente, visto il gioco – su piatti a base di carne. In conclusione, il video accenna anche a quelli che saranno i prossimi aggiornamenti.

Vi ricordiamo che Monster Hunter World: Iceborne è stato recensito per noi da Simone Rampazzi.