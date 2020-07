Microsoft annuncia la data dell'Xbox Games Showcase

Come annunciato dalla Microsoft via Twitter, l’Xbox Games Showcase avrà luogo in data 23 luglio, alle 18 ora locale (9am PDT). L’evento sarà trasmesso via streaming su Twitch, YouTube, Facebook e Twitter, e avrà sicuramente al suo centro l’Xbox Series X, la console di nuova generazione Microsoft, e titoli sviluppati per essa. Lo show sarà preceduto su YouTube da un’introduzione di Geoff Keighley, come parte della Summer Game Fest 2020. Praticamente sicura sarà la presenza di Halo Infinite di 343 Studios, annunciato all’E3 2018 e titolo di lancio per la Xbox Series X. Al contrario, le indiscrezioni dicono che difficilmente sarà presente la Xbox Series S, la seconda console di nuova generazione di casa Microsoft.

Condividi con gli amici Inviare