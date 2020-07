Crash Bandicoot arriverà anche su dispositivi mobile

Pare che oltre ad un nuovo titolo tradizionale, Crash Bandicoot non disdegnerà di fare qualche salto anche su iOS e Android. Crash Bandicoot: On the Run! sarà sviluppato da King, già famosa per la serie Candy Crush e, come evidenziato dal trailer, si tratterà di un runner:

Oltre a ciò, dal trailer possiamo capire che Crash Bandicoot: On the Run! avrà un sistema di crafting, personalizzazione del proprio peramele – il che quasi sicuramente significa microtransazioni – e possibilità di gioco multiplayer. Non è ancora stata annunciata una data d’uscita, ma King da la possibilità di preregistrarsi sul sito.