Sony investe 250 milioni di dollari in Epic Games

Sony ha annunciato di aver acquisito una quota di minoranza in Epic Games, investendo ben 250 milioni di dollari nella compagnia dell’Unreal Engine e di Fortnite.

Secondo quanto riportato sulle colonne di VentureBeat, questo investimento permette alla compagnia giapponese di entrare in possesso dell’1,4% delle azioni di Epic Games. Nelle intenzioni di entrambe, l’accordo tra le due compagnie permetterà di creare un ecosistema digitale più aperto e accessibile, sia per i consumatori che per i creatori di contenuti. Da notare che questa dichiarazione di intenti non si limita al solo comparto videoludico, ma pone le basi per una cooperazione strategica e tecnologica anche nei campi delle produzioni cinematografiche e della musica.

Insomma, questo investimento sembra indicare una collaborazione ad ampio spettro tra Sony ed Epic Games che non darà i suoi frutti solamente nella prossima generazione di console, ma anche in altri settori in cui è attiva la compagnia giapponese.

