Annunciato con un trailer Crash Bandicoot 4: It's About Time

Secondo le attese, è stato pubblicato oggi il trailer di presentazione del nuovo titolo dedicato al celebre peramele di Activision, erede della trilogia originale edita da Naughty Dog.

Il gioco, denominato Crash Bandicoot 4: It’s About Time, è la prima uscita di un titolo originale dopo 10 anni per l’intero storico franchise, un tempo esclusiva di Sony.

Nel titolo, sviluppato da Toys for Bob, potremo tornare a impersonare l’amato Crash in una veste decisamente più cartoonesca, provando probabilmente a rendere appetibile alle nuove generazioni un brand che ha certamente più presa sugli over 30.

A detta degli sviluppatori, Crash Bandicoot 4: It’s About Time riprende in maniera fedele quanto visto nei primi titoli della saga, cercando di restituire il feeling dei platform anni ’90 aggiornato alle esigenze dei giocatori del nuovo millennio.

La data di uscita è fissata al prossimo 2 ottobre, in contemporanea su PlayStation 4 e Xbox One.