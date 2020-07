L'ultimo Humble Bundle è a tema Warhammer

Nella serata di ieri è partita una nuova offerta sul sito dell’Humble Bundle, questa volta dedicata a tutti gli appassionati di Warhammer, sia in salsa fantasy che 40.000.

Il pacchetto in vendita nelle prossime due settimane permette di impossessarsi di diversi videogiochi per PC basati sulle proprietà intellettuali dei giochi da tavolo Games Workshop. Vediamo in dettaglio l’offerta:

pagando almeno un euro si ottengono Warhammer 40.000: Kill Team , Warhammer 40.000: Dawn of War GOTY , Legacy of Dorn: Herald of Oblivion , Warhammer: End Times – Vermintide ;

, , , ; con un’offerta superiore alla media vengono sbloccati anche Warhammer 40.000: Dawn of War II , Battlefleet Gothic: Armada , Warhammer 40.000: Sanctus Reach e Warhammer 40.000: Deathwatch – Enhanced Edition .

, , e . infine, con un esborso di almeno € 11,50 vengono aggiunti anche Warhammer 40.000: Space Marine Collection, Warhammer 40.000: Dawn of War III e Blood Bowl 2: Legendary Edition.