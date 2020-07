Outriders sarà disponibile anche su Google Stadia

Square Enix e People Can Fly hanno confezionato un nuovo trailer di Outriders con il quale ne annunciano l’uscita anche su Google Stadia.

“È con grande piacere che annuncio lo sbarco di Outriders su Google Stadia“, ha dichiarato Sebastian Wojchiechowski, CEO e Studio Head presso People Can Fly. “Uno dei concetti chiave di Outriders è di poterci giocare come si vuole, con un sistema di sviluppo dei personaggi che permette una creatività e versatilità senza precedenti. Con la tecnologia cloud innovativa ed entusiasmante di Google Stadia, potrete giocare come preferite, ovunque.”

Tuttavia, la versione per Stadia di Outriders uscirà solamente nel 2021, mentre sarà disponibile entro fine anno su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X.