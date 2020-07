Tom Holland conferma che il film di Uncharted ha iniziato le riprese

Tramite un post su Instagram, Tom Holland ha rivelato che le riprese del film di Uncharted sono appena iniziate. Il giovane attore non è certo nuovo a farsi sfuggire dettagli sui film a cui sta lavorando, ma questa volta la cosa dovrebbe essere più che voluta. Il post, purtroppo, non mostra niente di particolarmente intrigante: giusto una sedia con il nome “Nate”. Il ruolo di Holland, già famoso per essere l’attuale interprete di Spider-Man nei film Sony e Disney, dovrebbe essere quello di un giovane Nathan Drake. Il film infatti, racconterà le origini del protagonista della famosa serie di Naughty Dog. E speriamo che questa sia la volta buona: è un buon decennio che l’idea di girare un film su Uncharted circola senza però mai trovare attuazione, e anzi incontrando numerosi ostacoli.

Condividi con gli amici Inviare