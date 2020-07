Iron Harvest 1920+, ecco la Collector's Edition

I fan di Iron Harvest 1920+, l’RTS dieselpunk di KING Art, faranno meglio a scaldare i portafogli: gli sviluppatori hanno infatti siglato un accordo con Game Legends per rendere la Collector’s Edition di questo gioco una realtà, ed infatti oggi è stata rivelata. Al suo interno saranno presenti:

Il gioco, con tanto di steelbook

con tanto di steelbook Colonna sonora

Artbook da 80 pagine

Poster double-face

L’action figure di uno dei mech presenti nel gioco, il PKP 17 Eisenhans (‘Hans di ferro’).

Se vi sembra ancora poco, non temete! Game Legends ha preparato anche un’edizione speciale più speciale ancora, la Hot Iron Edition, che in aggiunta al resto include la colonna sonora su vinile e… un ferro da stiro. Avete letto bene: un ferro da stiro, che però Game Legends ci tiene a sottolineare non essere utilizzabile. Il prezzo delle due edizioni è 79.99€ per la Collector’s Edition (per cui è stato confezionato anche un trailer) e 199.99€ per la Hot Iron Edition.

Iron Harvest 1920+ uscirà su PC, PS4 e Xbox One l’1 settembre.