DiRT 5 torna a mostrarsi con un nuovo trailer

Codemasters ha rilasciato un nuovo trailer per DiRT 5, che questa volta fornisce un assaggio più concreto di veicoli, tracciati e funzionalità di gioco:

Le classi già annunciate in precedenza fanno una parziale apparizione in questo video, assieme a tre dei nuovi tracciati, ambientati in Brasile, Stati Uniti e Marocco; il numero totale di tracciati inediti nella versione completa del gioco sarà di 10. Strumento imprescindibile per gli amanti delle macchine che sgommano nel fango è poi la possibilità di modificare a piacimento la livrea del proprio veicolo, oltre alla photo mode integrata: perché a che serve avere il veicolo perfetto se poi non possiamo mostrarlo a nessuno? E per chi non vede l’ora di prendere a sportellate gli amici, non temete: DiRT 5 presenta anche una modalità cooperativa splitscreen.

Vi ricordiamo che DiRT 5 uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Stadia il 9 ottobre.