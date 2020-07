F1 2020 celebra il suo successo con l'Accolades Trailer

F1 2020 è decisamente stato ben accolto dalla critica, e Codemasters ha giustamente deciso di celebrare questo successo rilasciando un Accolades Trailer che raccoglie i giudizi più entusiastici:

La pandemia potrà pur aver cancellato decine di eventi, e con essi anche il tradizionale mondiale di F1, ma il gioco di Codemasters non ne ha risentito minimamente: in F1 2020 c’è tanto da fare, tanto da vedere e tanto da correre. Ma non solo, visto che la novità di F1 2020 vi mette nei doppi panni sia del pilota che del patron di una scuderia, aggiungendo quindi un aspetto gestionale tutt’altro che secondario. Perché, insomma, non penserete mica che basti saper guidare per diventare una celebrità di successo?