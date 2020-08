Nel corso di un incontro con gli investitori che si è tenuto nelle scorse ore, J. Allen Brack, il presidente di Blizzard Entertainment, ha fatto sapere che il prossimo BlizzCon si terrà all‘inizio del 2021.

L’evento, tuttavia, sarà interamente digitale per far fronte alla pandemia da Coronavirus che sta continuando a imperversare in tutto il mondo. È proprio a causa del Covid-19, infatti, che l’edizione 2020 della kermesse è stata cancellata. Come riportato sulle colonne di GamesIndustry, Il prezidente di Blizzard Entertainment si è poi detto impaziente di mostrare ai fan cosa stia bollendo nelle pentole della Casa di Irvine. Per scoprirlo, però, bisognerà attendere ancora qualche mese.

