Baldur's Gate 3: l'uscita in Accesso Anticipato è stata rinviata

Brutte notizie per chi attende spasmodicamente l’uscita di Baldur’s Gate 3 nel programma di Accesso Anticipato di Steam. Larian Studios ha infatti annunciato che il gioco non riuscirà a vedere la luce nel corso del mese di agosto, come inizialmente previsto.

Lo studio belga ha quindi fatto sapere di aver rinviato il lancio in Early Access dell’attesissimo gioco di ruolo, tuttavia non dovrebbe comunque mancare molto all’uscita. La nuova data di lancio di Baldur’s Gate 3 verrà infatti svelata il prossimo 18 agosto nel corso di un evento presentato dal giornalista Geoff Keighley, in quell’occasione sapremo quando verrà pubblicata la prima versione in Accesso Anticipato del gioco.

