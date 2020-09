Horizon Forbidden West uscirà anche su PS4

A margine del PlayStation 5 Showcase che si è tenuto oggi, Sony ha annunciato che alcuni titoli che si pensava fossero previsti solo per la next-gen saranno disponibili anche su PS4: tra questi spicca Horizon Forbidden West di Guerrilla Games, che farà compagnia a Marvel’s Spider-Man: Miles Morales e a Sackboy: A Big Adventure.

Tutti e tre i titoli in questione sono stati progettati per avvantaggiarsi dell’hardware di PS5, tuttavia potranno essere goduti anche dai possessori della sola PS4. Inoltre, gli acquirenti della versione PS4 di questi giochi riceveranno anche l’upgrade all’edizione next-gen senza sborsare un centesimo aggiuntivo.

