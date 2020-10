PlayStation 5: l'HD Camera non sarà compatibile con PS VR

Attraverso una serie di FAQ pubblicate sul blog ufficiale PlayStation, Sony ha fatto sapere che l’HD Camera di PlayStation 5 non sarà compatibile con il visore PS VR.

Per giocare ai titoli per la realtà virtuale pubblicati nella generazione che sta per concludersi, tutti retrocompatibili, bisognerà collegare alla console la videocamera di PlayStation 4 tramite un cavo adattatore che verrà reso disponibile gratuitamente per tutti i possessori della periferica. Le modalità di distribuzione dell’adattatore non sono tuttavia state rese note, per il momento.

L’HD Camera di PlayStation 5, dunque, servirà solamente per catturare immagini durante la registrazione di video o la trasmissione di contenuti in streaming.

