Sony avrebbe fondato uno studio con gli ex di Deviation Games

Secondo alcune indiscrezioni che stanno circolando in queste ore, Sony avrebbe fondato un nuovo studio di sviluppo formato da alcuni ex di Deviation Games, la realtà che ha chiuso i battenti lo scorso mese di marzo.

Sopjjie McEvoy di GamesIndustry riporta che Jason Blundell, co-fondatore di Deviation Games, sarebbe coinvolto in questo nuovo studio assieme a molti suoi ex colleghi, tra cui l’ex technical director Michael Anthony. Secondo quest’ultimo, la nuova realtà starebbe lavorando a una IP originale.

Ricordiamo che Deviation Games venne fondato nel 2020 da Jason Blundell e Dave Anthony, due ex Treyarch che hanno partecipato ai lavori di diversi Call of Duty. L’anno successivo lo studio siglò una partnership con PlayStation per lo sviluppo di un videogioco in esclusiva, tuttavia questo titolo non vide mai la luce del sole.