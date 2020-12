Haven è ora disponibile, ecco il trailer di lancio

Il nuovo gioco di The Game Bakers, Haven, è ora disponibile su PC, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. The Game Bakers è lo studio noto per aver dato i natali a Furi, gioco che ci vedeva alla presa con una serie di tosti boss uno dietro l’altro. Haven, però, sembra avere un’atmosfera molto diversa: i protagonisti sono infatti due amanti fuggiti su un pianeta isolato. Ma la loro tranquillità richiederà di essere difesa con una sana dose di combattimenti a turni.

Non fatevi ingannare dai coloro piacevoli e dal design che sa tanto di film d’animazione: Haven è un titolo che tratta temi maturi, come anticipato dalla dicitura PEGI 18, quindi tenetelo alla larga dai cuginetti di dieci anni. Il nuovo titolo di The Game Bakers offre anche la possibilità del gioco cooperativo, permettendo a ciascun giocatore di interpretare uno dei due personaggi, ed è già disponibile su Xbox Game Pass.