Thermaltake: i case The Tower 100 Black & Snow in arrivo fra pochi giorni

Thermaltake ha finalmente annunciato la data in cui saranno disponibili i case Mini ITX The Tower 100 Black & Snow, già presentati a novembre. A partire dal 18 gennaio potremo finalmente acquistare questi due modelli di case dalle dimensioni ridotte (462,8 x 266 x 266 mm), adatti a chi vuole un PC fisso da gaming che possa poggiare agilmente su qualsiasi scrivania. Ricordiamo che i case The Tower 100 dispongono di tre pannelli in vetro temprato, due porte USB 3.0 e una Tipo C, e hanno preinstallate due ventole da 120mm. Supportano inoltre anche il raffreddamento a liquido AIO.

Il prezzo dei The Tower 100 è di 95,90€ per la versione Black e di 105,90€ per la versione White (IVA inclusa).