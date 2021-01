League of Legends: ecco la spotlight di Viego, il Re in Rovina

Annunciato per la prima volta nel corso della presentazione della Season 2021 di League of Legends, Viego il Re in Rovina si appresta a calcare la Landa degli Evocatori. Questo spettrale re, tormentato dalla scomparsa della sua amata, presenta un kit da jungler e alcune… ammalianti abilità che possiamo andare a scoprire nella sua vetrina campioni.

Come già rivelato la prima volta che si è fatto vedere, la passiva di Viego gli permetterà di controllare gli eroi nemici sconfitti per una decina di secondi. In questo periodo, potrà utilizzare tutte le abilità non supreme dei campioni posseduti, e avrà a disposizione tutte le abilità passive dei loro oggetti (quindi se per caso vi ruba quel Jhin 17-0, auguri a voi). Per quanto riguarda le altre abilità, invece:

Lama del re in rovina (Q) . Passiva: gli attacchi di Viego infliggono danni percentuali in base alla salute massima del bersaglio. Dopo che Viego usa un’abilità, i suoi attacchi colpiscono due volte. Questa abilità passiva funziona anche mentre possiede un eroe. Attiva: attacca in linea retta, infliggendo danni.

. Passiva: gli attacchi di Viego infliggono danni percentuali in base alla salute massima del bersaglio. Dopo che Viego usa un’abilità, i suoi attacchi colpiscono due volte. Questa abilità passiva funziona anche mentre possiede un eroe. Attiva: attacca in linea retta, infliggendo danni. Fauci Spettrali (W) . Compie un breve scatto, e stordisce i bersagli colpiti; caricare l’abilità allunga la portata dello stordimento, ma non dello scatto. Non può essere usata per superare i muri.

. Compie un breve scatto, e stordisce i bersagli colpiti; caricare l’abilità allunga la portata dello stordimento, ma non dello scatto. Non può essere usata per superare i muri. Sentiero della Mietitura (E). Copre un’area di nebbia, garantendo a Viego invisibilità, velocità di movimento e d’attacco. Se colpisce un muro, si espande lungo il muro.

Copre un’area di nebbia, garantendo a Viego invisibilità, velocità di movimento e d’attacco. Se colpisce un muro, si espande lungo il muro. Vendetta lacerante (R). Compie un breve balzo, colpendo il nemico con la percentuale più bassa di salute e allontanando gli altri nemici. Permette di uscire dalla possessione. Se uccide un nemico, il suo tempo di ricarica si azzera.

Potete trovare altre informazioni su Viego nell’articolo dedicato. Non dimenticate che oltre a seminare il terrore su League of Legends, il Re in Rovina sarà anche il principale antagonista del gioco sviluppato da Airship Syndicate.