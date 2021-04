The King of Fighters XV: ecco il trailer di Mai Shiranui

Come ogni giovedì, SNK ha pubblicato un nuovo trailer di The King of Fighters XV, questa volta dedicato alla veterana Mai Shiranui.











La giovane combattente si ritrova a combattere contro Andy e Terry Bogard, un’occasione d’oro per vedere il suo move set per la prima volta in azione. La presenza di Mai Shiranui nel roster del picchiaduro era già stata data per scontata, anche perché è presente nel trailer di annuncio risalente allo scorso gennaio, ma fa sempre piacere visionare un trailer dedicato esclusivamente a lei.

In chiusura torniamo a ricordarvi che The King of Fighters XV sarà disponibile nel corso del 2021, ma non sappiamo ancora su quali piattaforme.