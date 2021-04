Psychonauts 2 arriverà quest'anno, promette Double Fine

Di tempo dall’annuncio ne è passato, di rinvii anche più di uno, ma il 2021 potrebbe essere l’anno buono per Psychonauts 2. È quanto promette l’account ufficiale Twitter di Double Fine, specificando che sì, il titolo uscirà quest’anno ma anche che no, non possono essere più precisi sulla data di lancio altrimenti potrebbe finire male. Di sicuro, Raz e la prosecuzione delle sue assurde avventure si sono fatti attendere un bel po’ di tempo; noi facciamo i dovuti scongiuri e speriamo che quest’anno sia davvero quello nel quale potremo finalmente mettere mano a Psychonauts 2, che ricordiamo sarà pubblicato sotto l’etichetta Xbox Game Studios e quindi sarà parte fin da subito dell’Xbox Game Pass.

Nel frattempo, vi lasciamo con un video di gameplay con sottofondo musicale di Jack Black, che è sempre cosa buona e giusta.