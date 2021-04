It Takes Two: più di un milione le copie vendute

Se c’è un gioco che ha dimostrato come la cooperazione videoludica attira ampio interesse, questo è di sicuro It Takes Two. Il titolo pubblicato da Hazelight Studios sotto l’etichetta EA Originals ha infatti venduto più di un milione di copie, un traguardo notevole se si considera che stiamo parlando di un gioco che richiede due giocatori per essere vissuto. Tenete a mente che il numero di giocatori che hanno accompagnato Cody e May nel loro fantastico viaggio è in realtà più alto: ogni acquisto include infatti un Friend’s Pass, che permette a un’altra persona di giocare a It Takes Two senza bisogno di comprarlo.

Con cifre di vendita simili, pienamente meritate vista la qualità del titolo, non dubitiamo che anche il prossimo progetto di Hazelight incontrerà il pieno supporto di Electronic Arts. E, a proposito di piani per il futuro, il capo dello studio Josef Fares ha ambiziosi obiettivi in mente.