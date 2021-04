Resident Evil Village: rivelato un nuovo trailer in vista della demo

Dopo la demo Maiden, pubblicata in esclusiva su PS5, Capcom intende dare un altro assaggio di Resident Evil Village ai fan. Per ora, però, la possibilità di passeggiare per gli sfarzosi ambienti del maniero di Lady Dimitrescu è riservata agli utenti PS4 e PS5. Lo studio ha anche pubblicato un nuovo trailer, che serve da riassunto del materiale pubblicato finora e che include l’accompagnamento musicale dell’artista Giveon.











La demo è già disponibile per il preload, e sarà disponibile per un tempo limitato: potrete infatti accedervi dalle 19:00 del 25 aprile alle 3:00 del 26 aprile, e solo per un periodo massimo di trenta minuti. Ricordiamo che Capcom ha in previsione una demo di Resident Evil Village anche per tutte le altre piattaforme, ma quest’ultima dovrà attendere fino al 2 maggio.