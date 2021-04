Respawn Entertainment cerca personale per un nuovo progetto

Nella giornata di ieri, Respawn Entertainment ha rivelato di essere alla ricerca di un nuovo elemento da aggiungere a un team di cinque sviluppatori che si sta attualmente occupando di sviluppare una nuova IP. Viste le dimensioni contenute del gruppo che se ne sta occupando, con tutta probabilità questo progetto è lo stesso di cui vi avevamo parlato a dicembre. L’offerta di lavoro, in ogni caso, offre nuovo materiale alle speculazioni: la frase “Inventa nuovi modi per permettere ‘avventure che durino fino alla morte termica dell’universo'” ha infatti attirato l’attenzione di molti.

La dicitura può far pensare a meccaniche che facilitano la ripetitività del contenuto, come per esempio la generazione procedurale utilizzata da molti roguelite. Altri, invece, hanno pensato ai looter shooter, genere che va molto di moda negli ultimi tempi; ma, d’altro canto, sembra estremamente difficile che Respawn Entertainment pianifichi di sviluppare il prossimo Destiny con un team di appena sei persone. Infine, la frase potrebbe non essere un riferimento a meccaniche di gameplay, ma piuttosto all’ambientazione del gioco; pensiamo, ad esempio, a qualcosa di simile a Outer Wilds. Di sicuro, seguiremo con attenzione lo sviluppo di questa nuova IP.