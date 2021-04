War Mongrels uscirà a settembre su PC, pubblicato un nuovo trailer

Destructive Creations ha fatto sapere che l’uscita di War Mongrels in formato PC è fissata per il prossimo mese di settembre, seguita poi dalla pubblicazione delle versioni per console, le quali però non hanno ancora una finestra di lancio ben definita. Inoltre, per l’occasione è stato diffuso un nuovo trailer di gameplay.











Ispirato a fatti realmente accaduti durante le battute finali della Seconda Guerra Mondiale, il tattico in tempo reale in lavorazione presso lo studio polacco narrerà le vicende di un gruppo di disertori dell’esercito nazista che combatte contro il regime di Hitler. Nel caso in cui vogliate saperne di più, vi invitiamo a leggere la ricca anteprima di War Mongrels scritta dal nostro Marco Bortoluzzi.