Persona 5 Strikers: le vendite superano 1,3 milioni di copie

Sembra che a dispetto del cambio di genere, il seguito di Persona 5 stia vendendo bene. Come segnalato da Persona Central, Atlus ha infatti dichiarato che Persona 5 Strikers ha venduto 1,3 milioni di copie in tutto il mondo. Gli ultimi dati di vendita in merito risalgono al luglio dell’anno scorso, cioè quando il gioco non era ancora arrivato in Occidente; a quella data, la quantità di copie vendute si attestava attorno al mezzo milione. Sembra dunque che l’arrivo su Steam, PS4 e Switch anche nel mercato europeo e americano abbia dato un bel guizzo di notorietà a Persona 5 Strikers, che a questo punto si attesta come quarto titolo più venduto della serie.

Ovviamente, però, il titolo davvero atteso da tanti giocatori su PC è Persona 5. Le dichiarazioni più recenti di SEGA facevano pensare che l’eventualità di un arrivo del titolo su Steam non fosse poi così remota; speriamo che il buon successo del musou sia servito come ulteriore incentivo.