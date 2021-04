Tales of Arise: un nuovo trailer mette in mostra il mondo di gioco

In maniera simile a quanto fatto per Scarlet Nexus, Bandai Namco ha deciso di pubblicare un trailer che metta in mostra la varietà di ambientazioni di Tales of Arise, e sembra proprio che i due protagonisti si troveranno a viaggiare parecchio. Dai cocenti deserti alle montagne innevate passando per suggestive cittadine, sembra proprio che lo studio di sviluppo si sia dato da fare per creare un mondo interessante da esplorare.











Per poter mettere le mani su Tales of Arise, però, ci sarà da aspettare ancora qualche mese. Il lancio del gioco è infatti previsto per il 10 settembre su PC tramite Steam, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.