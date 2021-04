Lost Soul Aside arriverà anche su PS5, arriva la conferma ufficiale

Dopo il corposo trailer di gameplay di ieri, in molti si sono chiesti se l’interessante titolo Lost Soul Aside sarebbe sbarcato anche sulle console di nuova generazione. Ebbene, non ci è voluto molto prima che arrivasse una dichiarazione ufficiale in merito: l’account Twitter del gioco ha infatti confermato che il frenetico action ispirato a Devil May Cry arriverà anche su PS5. E in effetti, a giudicare da quanto visto nel video, non dubitiamo che lo studio cinese Ultizero Games saprà fare buon uso dell’hardware di nuova generazione offerto dalla console Sony.

Annunciato ormai nel lontano 2016, Lost Soul Aside è parte del China Hero Project, ed è attualmente previsto solo per PS4 e PS5.