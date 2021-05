Fortnite: ricavi oltre 9 miliardi di dollari nel 2018 e 2019

Tra i documenti che stanno spuntando in seguito alla causa tra Epic Games e Apple spuntano anche alcuni report finanziari legati ai ricavi di Fortnite e dell’intera compagnia di Tim Sweeney e soci.

Come riportato sulle colonne di The Verge, Fortnite ha nel solo biennio 2018/2019 ha portato introiti pari a più di 9 miliardi di dollari. In totale, l’analista Daniel Ahmad segnala che i ricavi di Epic Games negli ultimi tre anni sono stati i seguenti:

2018: 5,7 miliardi di dollari

2019: 4,2 miliardi di dollari

2020: 5,1 miliardi di dollari

Il dato più interessante, però, riguarda la fetta di ricavi legata a Fortnite. Nel solo 2018, per esempio, il popolare battle royale ha contribuito al 97% dei ricavi totali della compagnia. Ciò significa che gli altri business di Epic Games, tra cui le licenze dell’Unreal Engine e la vendita di videogiochi per PC tramite l’Epic Games Store, rappresentano appena il 3% dei ricavi totali, ossia 171 milioni di dollari. Nel 2019 Fortnite ha contibuito all’88% dei ricavi totali, mentre non si conosce la fetta relativa all’anno successivo. Cifre da capogiro che dimostrano ancora una volta l’incredibile potenza commerciale del brand Fortnite.

D’altra parte, solo la potenza commerciale del celebre Battle Royale sembra poter reggere il bilancio dell’Epic Games Store, dove solo il 7% dei giocatori che si sono registrati per un gioco gratuito hanno poi effettuato un vero acquisto.