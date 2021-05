Epic Games Store: su 21 milioni di utenti, solo 3,5 hanno fatto un acquisto

Come avrete sicuramente notato, le ultime ore sono state dominate dal caso Epic v. Apple e dai documenti prodotti. Questi, infatti, hanno contenuto una vera e propia mole di informazioni sul funzionamento dell’Epic Games Store e delle politiche della compagnia di Tim Sweeney; in particolare, vi rimandiamo alla nostra news sulle cifre sborsate per poter regalare i vari titoli. Proprio quest’ultima strategia, avviata al lancio del negozio e in corso ancora oggi, ha contraddistinto fin da subito l’Epic Store, diventando chiaramente un mezzo per attirare più utenti possibile.

Dagli stessi documenti del caso, emerge anche esattamente quanti utenti hanno deciso di fare un account apposta per ottenere i giochi gratuiti. Su 21 milioni di utenti totali, infatti, ben 18,5 milioni hanno fatto il loro primo passo sulla piattaforma di Epic aggiungendo un titolo gratuito al loro account. Solo il 7% di loro, e cioè 1,32 milioni di utenti, ha poi però utilizzato il suo account anche per acquistare qualcosa. La cosa, ovviamente, finisce per tradursi in perdite nette, ma d’altronde Tim Sweeney non sembra preoccuparsene troppo. Il solo Fortnite, infatti, incassa ben 9 miliardi di dollari l’anno, e darà tutto il tempo all’Epic Store di diventare profittevole – cosa che, secondo Sweeney, dovrebbe realizzarsi nel 2024.