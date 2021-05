Frostpunk arriverà anche su dispositivi mobile

Un po’ a sorpresa, 11 bit studios ha annunciato il prossimo arrivo di Frostpunk Mobile. Questa versione per dispositivi portatili del gestionale sarà sviluppata in collaborazione con NetEase Games per iOS e Android. Lo studio ha anche anticipato che Frostpunk Mobile includerà anche alcune funzionalità aggiuntive rispetto alla sua controparte su PC e console, e cioè Roguelike Adventure, Law and Guild, Rare Animal Rescue Station, e Character Development. Non sappiamo ancora di preciso cosa rappresentino questi nomi, ma possiamo cercare di intuirlo: Rare Animal Rescue Station sembra un nuovo edificio, Character Development probabilmente aggiungerà uno skill tree separato dedicato al nostro personaggio, mentre Law and Guild potrebbe essere una nuova specializzazione della nostra città.

L’account Twitter ufficiale del gioco, inoltre, ha dichiarato che sarà “a brand new game”, suggerendo dunque che anche chi ha già sviscerato l’originale potrebbe trovarsi davanti qualche sorpresa.